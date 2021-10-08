الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض «كشك الباشا» على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

كشك الباشا
كشك الباشا

يُعرض على مسرح مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، العرض المسرحي «كشك الباشا»، بالتعاون مع مؤسسة «جوانا» للفن والتنمية، في السادسة والنصف مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 أكتوبر الجاري.

يتناول عرض «كشك الباشا» أثر التجارب الحياتية للإنسان، وكيف يكرر أخطاءه مرة تلو الأخرى، دون أن يتعلم من تجاربه السابقة، باستثناء قلة قليلة هي التي تتخذ من تجاربها السابقة، منهاجًا ونبراسًا في حياتها المستقبلة، أي تتعلم بالتجربة والخطأ حتى تتفادى عثرات الحياة.

جدير بالذكر، أن مسرحية «كشك الباشا» من تأليف هاجر السيد، موسيقى وألحان شريف ياسر، كلمات الأغاني محمد عبد المحسن، ومن إخراج مصطفى فتوح.

وبدأت مؤسسة «جوانا» للفن والتنمية،  نشاطها عام 2009، بهدف تنمية المجتمع من خلال الفنون الأدائية خاصة التمثيل، تحت شعار «الفن عدوى».

ويعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فيلم من الكونغو يحمل اسم «ماما كولونيل»، ضمن فعاليات عروض نادي السينما الأفريقية بالإسكندرية، وذلك في السادسة مساء غد السبت.

ويحتفل نادي السينما الأفريقية بالإسكندرية، والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، بعيد ميلاده الثالث بعرض فيلم «ماما كولونيل» من الكونغو الديمقراطية إخراج ديودو حمادي.

يتناول الفيلم قصة سيدة تعمل عقيد بالشرطة وتسمي بـ«العقيد ماما» وتعمل بالدفاع عن القصر ومكافحة العنف، وحصل الفيلم على جوائز من مهرجانات عديدة منها برلين والأقصر، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها محمد محب، منسق نادي السينما الأفريقية بالإسكندرية.

مسرح مركز الحرية للإبداع صندوق التنمية الثقافية كشك الباشا مؤسسة جوانا للفنون عروض نادي السينما الأفريقية بالإسكندرية

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