الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجراء معاينات مبدئية لـ32 فرعا لـ«جمعيتي» بالمرحلة الرابعة غدا

مشروع جمعيتي
مشروع جمعيتي

أعلن المحاسب حسن القماش مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أنه بدءا  من غدا، وسيتم إجراء المعاينات المبدئية لمشروع «جمعيتي» المرحلة الرابعة خارج نطاق «حياة كريمة» حتى حلول شهر نوفمبر للانتهاء من هذه المعيانات المبدئية لهذه المرحلة الرابعة.

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية التجارة بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف في تصريح لـ«الدستور» إنه سيتم إجراء معاينات مبدئية لـ32 متقدما لمشروع جمعيتي غدا للمرحلة الرابعة القسم الرابع.

بني سويف مشروع السبت مديرية التجارة الداخلية معاينات مشروع جمعيتي

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