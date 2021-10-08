إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالغربية

شهدت نقابة الأطباء بفرع محافظ الغربية اليوم إقبال ضعيف من جهة الأطباء من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في سباق انتخابات التجديد النصفي واختيار أعضاء مجلس الإدارة العامة فوق السن وتحت السن وممثل النقابة بفرع وسط الدلتا.

كما يجري سباق انتخابات نقابة الٱطباء تحت إشراف قضائي كامل منذ الساعه 10 صباحا وسط حالة من الاستنفار الأمني حيث دفعت مديرية أمن الغربية بأقوال أمنية ودوريات من الشرطة للتأمين محيط النقابة بطنطا تحقيقا للانتظام سير عمليات التصويت.

وأفادت مصادر مسئولة بمجلس نقابة أطباء بفرع الغربية أن جموع أعضاء الجمعية العمومية لهم حق اختيار أعضاء مقاعد العامة للأعضاء فوق وتحت السن فضلًا عن تحديد واختيار مقعد مرشح ممثل عن النقابة بفرع وسط الدلتا بينما يتاح اختيار عضوين فوق السن وتحت السن بمجلس النقابة الفرعية بالغربية .

وتابعت مصادر داخل فرع النقابة أن مقعدي فوق السن وتحت السن بلجنه الفرعية يتنافس على حسمها نحو 9 مرشحين بينما يتنافس عدد على مقعد ممثل النقابة بفرع وسط الدلتا اثنين من المرشحين.

وأكدت الدكتورة أمانى الحبشي إحدى المرشحات في الانتخابات ان الانتخابات تسير بسلاسة ويوجد منافسة شريفة بين جميع الزملاء مشيرة انة يوجد ٦ مرشحين فوق السن و٣مرشحين تحت السن.

وأضافت أن جميع الإجراءات الاحترازية موجودة داخل الانتخابات ولم يحدث أي شيء يعكر صفو العملية الانتخابية.



يذكر أن عمليات التصويت ستغلق أبواب صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء اليوم بينما تعلن اللجنة القضائية المشرفة على سير عمليات التصويت نتائج الفرز الخاصة بأصوات مقاعد اللجان الفرعية بشكل نهائي بينما مقاعد النقابة العامة سيتم حصر أصواتها على مستوى اللجان الفرعية للنقابة الأطباء بمحافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.