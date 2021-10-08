10 ألعاب أثارت الرعب لدى الأهالي: «خطيرة على الأطفال»

جدل كبير أثارته لعبة الحبار التي تعرض ضمن مسلسل كوري جنوبي، يعرض لأول مرة هذه الأيام، حيث تدور أحداث المسلسل حول لعبة للبقاء على قيد الحياة، وتبدأ بـ 456 متسابقا، للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون، لكن التحذيرات من هذه اللعبة جاءت كثيرة لما تحويه من عنف، وهو ما جعل أيتن عامر تنشر منشورا عن تحذير مدرسة أطفالها من أن يقترب الأطفال من هذه اللعبة حتى أو مجرد التفكير فيها.

انضمت لعبة الحبار إلى ألعاب «مورتال كومبات، الحوت الأزرق ومريم» التي هي العاب اليكترونية أثارت الجدل الطويل حول العنف في ألعاب الفيديو خلال الفترة الماضية فهناك الكثير من المحتوى في ألعاب الفيديو غير مخصص للأطفال وهناك نظام تصنيف تم إنشائه لمساعدة الآباء على تحديد الألعاب المناسبة وأيها غير مناسب للأطفال، توفر التصنيفات إرشادات عن محتوى الألعاب.

يقدم «الدستور» 10 ألعاب فيديو أثارت الجدل بسبب محتواها العنيف وما جعلها شديدة الاستقطاب.

لعبة «سباق الموت»:

ظهرت منذ أكثر من ثلاثة عقود، وكانت أول لعبة فيديو تثير الجدل بسبب عنفها بسبب ركض اللاعبين داخل اللعبة بين القبور وصرخاتهم.

لعبة «Mortal Kombat»:

أنتجت تلك اللعبة عام 1992 اثارت الجدل بسبب العنف والقتال داخلها وبسبب الدماء التي صورتها في الرسومات الرقمية عن طريق الرؤوس المقطوعة وتمزيق القلوب والأشواك التي تدخل في اجساد الغير وما شابه ذلك.

- لعبة «Doom»:

كانت لعبة Doom هي المرة الأولى التي يشاهد فيها العديد من الأشخاص لعبة إطلاق نار من منظور شخص واحد، وصنفت من اكثر الالعاب دموية بسبب ان اللعبة كانت تقوم على اطلاق النار على الاشخاص في الشوارع عن طريق بنادق القناصة.

- لعبة «سايلنت هيل»:

لعبة تم اصدارها عام 1999 تقوم على اطلاق النار العشوائي على الناس في الشوارع بشكل مخيف للبقاء على قيد الحياة ، وقد نقلت صورًا بأسلوب أفلام الرعب إلى مستوى جديد مع استكمال المشاهد المقطوعة التي تضمنت جثثًا منزوعة الأحشاء ومصلوبة وكانت تستخدم الموسيقى المرعبة واصوات ومشاهد لإضفاء الإحساس مثل أفلام الرعب.

لعبة «Call of Duty» :

تدور اللعبة حيث يضع مطلق النار اللاعب في معارك نارية في أفغانستان ، ويسمح له مرة واحدة على الأقل بالانضمام إلى صفوف الإرهابيين يضع أحد المشاهد اللاعب في موقف يقرر ما إذا كان سينضم إليه كحليف يقتل مدنيين أبرياء في مطار ليدخل بعدها الى العديد من المدن.

لعبة «الحوت الأزرق»:

لعبة الانتحار Blue Whale هي مجموعة وسائط اجتماعية عبر الإنترنت حيث يطلب المسؤولون من الأطفال والمراهقين مواجهة سلسلة من التحديات التي تنتهي بقتل أنفسهم في نهاية المطاف يقال إنها مسؤولة عن مئات حالات الانتحار بين المراهقين في جميع أنحاء العالم و تتطلب اللعبة الانتحارية من اللاعبين القيام بمهام غريبة لإكمالها لأكثر من 50 يومًا يتم تعيين القيمين على اللعبة لممارسة ضغط الأقران على اللاعبين، ومعظمهم من الأطفال والمراهقين.

لعبة «مريم»:

تدور اللعبة على الإنترنت حول طفل ضائع في الغابة وتطلب من اللاعبين مساعدتها في العودة إلى المنزل. بينما تمتلئ اللعبة بالمؤثرات الصوتية المرئية والصوتية المخيفة ، يسأل اللاعبون سلسلة من الأسئلة الشخصية وهم يرافقون الفتاة الصغيرة إلى المنزل.

لعبة «Conan Exiles»:

- لعبة لعب الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت مليئة بالإثارة الدموية التي تتضمن قطع رأس وتقطيع أجساد الأشخاص داخلها، تسلط أحداث اللعبة الأخرى الضوء على وحشية عالم كونان وبيئته ، والذي يشمل أكل لحوم البشر والتعذيب.

لعبة «Dead by Daylight»:

في لعبة القتل هذه يقوم قاتل لا يرحم بمطاردة الناجين للتضحية بهم إلى كيان شرير، مستخدماً مجموعة متنوعة من الأسلحة لاختراق الشخصيات وطعنها وإيقاعها قد يزحف اللاعبون المصابون على الأرض تاركين وراءهم بركًا من الدم ويمكن تعليقهم على خطافات اللحم في تسلسل الموت الوحشي.

لعبة «For Honor Combat»:

تلعب تلك اللعبة بين ثلاث فصائل دورًا رئيسيًا في لعبة القتال الحركية هذه التي تدور أحداثها في عالم خيالي من القرون الوسطى. يحاول كل كيان تأكيد هيمنته على الآخرين باستخدام أسلحة المشاجرة ، مثل السيوف والحراب والرماح. كثيرًا ما تظهر عمليات القتل عن قرب مع بقع كبيرة من الدم ، بينما تُظهر الكثير من الساحات رؤوسًا مقطوعة على المسامير وصور أخرى مروعة يذبح اللاعبون أيضًا العشرات ، إن لم يكن المئات من الأعداء الذين يتم التحكم فيهم.