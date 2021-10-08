الليلة.. أكرم حسنى ضيف أحمد أمين فى «الفاميليا»

يبدأ اليوم في تمام السابعة مساءً، بث أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج “الفاميليا”، الذي يقدمه النجم أحمد أمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

الحلقة بعنوان "أدوات التربية"، وسيكون ضيفها النجم أكرم حسني، وستتكون حلقات الموسم الرابع من 18 حلقة سيتم عرضها أسبوعيًا كل يوم جمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويطرح خلال الحلقة تساؤل “هل تعلم أن التربية لها عدة أدوات نستخدمها في كل يوم وكل موقف تربي فيه أبناءك.. وما أدوات التربية.. وما تعريف الطفل الجيد التربية؟”.

البرنامج يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تليفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، ونجح خلال 3 مواسم سابقة أن يقدم للأسرة دليلاً يمكنهم من تحسين علاقاتهم ببعضهم البعض، من خلال مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم والروابط التي تجمع بينهم، مقدماً بعض المعلومات والنصائح المعتمدة على بحث علمي.

وشهد الموسم الرابع منه تغييرات من حيث الشكل والمحتوى، حيث يناقش البرنامج بصورة مختلفة عما شاهدناه من قبل موضوعات قريبة تؤثر بشكل يومي على حياتنا العائلية، ويناقش تساؤلات تعمل مجتمعة على تشكيل المجتمع الذي نعيشه.

البرنامج فكرة المنتج رامي السكري ويخرجه علاء إسماعيل، وإنتاج شركه رايم برودكشنز بالشراكة مع شركة منجم وويل سبرنج، وتأتي شركة دوت كوم كوكيل إعلاني لشركة رايم، وبرعاية شركة العربي.