«الزراعة» تكشف عن أسباب وأعراض إصابة البصل بـ«البياض الزغبى»
كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث الخضر، عن أسباب وأعراض إصابة محصول البصل بمرض البياض الزغبي وتشمل:
أسباب الإصابة بالفطر وطرق وقايته.
مسببات البياض الزغبي على البصل
1- ارتفاع نسبة الرطوبة في الأرض.
2- تساقط الأمطار وبرودة الجو ليلا ثم ارتفاع الحرارة صباحًا.
3- التعرض لبرودة شديدة ثم التعرض للحرارة الجو بشكل مفاجئ.
4- كثافة النمو الخضري للنبات.
5- خدش عروق البصل يؤدي إلى سهولة اختراق الفطر الثمار.
أعراض إصابة البصل بالبياض الزغبي
1- يظهر على أطراف عروق البصل على هيئة بقع صفراء باهتة اللون.
2- تكون نموات زغبية رمادية اللون مائلة إلى اللون البنفسجي.
3- تظهر الإصابة واضحة بالعين المجردة قبل شروق الشمس وبعد سقوط الأمطار.
4- موت أطراف الأوراق عند شدة الإصابة ويشتد المرض من قاعدة النبات حتى يصل إلى عنق الأوراق، وبالتالى يصبح العرش سهل الانفصال.
5- يسكن الفطر في أنسجة النبات حتى الموسم التالى، وتعاد زراعته مرة أخري لإنتاج البذور.
6- نمو الفطر على الأوراق الحديثة ويعتبر مصدرا لتجدد الإصابة على الشمراخ الزهري.
وقاية البصل من البياض الزغبي
1- رش مبيد هيدروكسيد النحاس بمعدل 1.5 : 2 جم/ لتر مياه.
2- لوقاية النبات يجب الرش أسبوعيا.
3- رش مبيد دايثين إم 45، وذلك بمعدل 1 كجم للفدان.
4- رش سالسيليك أسيد مع بوتاسيوم فوسفايت لحماية النبات من جميع الأمراض الفطرية لاسيما الفطريات البيضاء.
5- استخدام مبيد ريدوميل مانكوزيب بمعدل 200 جرام /200 لتر ماء.
6- يخلط مبيد داكونيل بمعدل 300 /100لتر ماء إضافة إلى دايميثمورف بمعدل 300 سم للفدان.
7- يوصي بالرش المركز للمبيدات لتجنب انتشار الفطر.
8- استعمال مبيد ساند كيور بمعدل 300جم /100لتر ماء.