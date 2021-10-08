الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف عن أسباب وأعراض إصابة البصل بـ«البياض الزغبى»

محصول البصل
محصول البصل

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث الخضر، عن أسباب وأعراض إصابة محصول البصل بمرض البياض الزغبي وتشمل:

أسباب الإصابة بالفطر وطرق وقايته.

مسببات البياض الزغبي على البصل

1- ارتفاع نسبة الرطوبة في الأرض.
2- تساقط الأمطار وبرودة الجو ليلا ثم ارتفاع الحرارة صباحًا.
3- التعرض لبرودة شديدة ثم التعرض للحرارة الجو بشكل مفاجئ.
4- كثافة النمو الخضري للنبات.
5- خدش عروق البصل يؤدي إلى سهولة اختراق الفطر الثمار. 

أعراض إصابة البصل بالبياض الزغبي

1- يظهر على أطراف عروق البصل على هيئة بقع صفراء باهتة اللون.
2- تكون نموات زغبية رمادية اللون مائلة إلى اللون البنفسجي.
3- تظهر الإصابة واضحة بالعين المجردة قبل شروق الشمس وبعد سقوط الأمطار.
4- موت أطراف الأوراق عند شدة الإصابة ويشتد المرض من قاعدة النبات حتى يصل إلى عنق الأوراق، وبالتالى يصبح العرش سهل الانفصال.
5- يسكن الفطر في أنسجة النبات حتى الموسم التالى، وتعاد زراعته مرة أخري لإنتاج البذور.
6- نمو الفطر على الأوراق الحديثة ويعتبر مصدرا لتجدد الإصابة على الشمراخ الزهري.


وقاية البصل من البياض الزغبي

1- رش مبيد هيدروكسيد النحاس بمعدل 1.5 : 2 جم/ لتر مياه.
2- لوقاية النبات يجب الرش أسبوعيا.
3- رش مبيد دايثين إم 45، وذلك بمعدل 1 كجم للفدان.
4- رش سالسيليك أسيد مع بوتاسيوم فوسفايت لحماية النبات من جميع الأمراض الفطرية لاسيما الفطريات البيضاء.
5- استخدام مبيد ريدوميل مانكوزيب بمعدل 200 جرام /200 لتر ماء.
6- يخلط مبيد داكونيل بمعدل 300 /100لتر ماء إضافة إلى دايميثمورف بمعدل 300 سم للفدان.
7- يوصي بالرش المركز للمبيدات لتجنب انتشار الفطر.
8- استعمال مبيد ساند كيور بمعدل 300جم /100لتر ماء.

-الزراعة تكشف أسباب وأعراض محصول البصل بمرض البياض

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