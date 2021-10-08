«الزراعة» تكشف عن أسباب وأعراض إصابة البصل بـ«البياض الزغبى»

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث الخضر، عن أسباب وأعراض إصابة محصول البصل بمرض البياض الزغبي وتشمل:

أسباب الإصابة بالفطر وطرق وقايته.

مسببات البياض الزغبي على البصل

1- ارتفاع نسبة الرطوبة في الأرض.

2- تساقط الأمطار وبرودة الجو ليلا ثم ارتفاع الحرارة صباحًا.

3- التعرض لبرودة شديدة ثم التعرض للحرارة الجو بشكل مفاجئ.

4- كثافة النمو الخضري للنبات.

5- خدش عروق البصل يؤدي إلى سهولة اختراق الفطر الثمار.

أعراض إصابة البصل بالبياض الزغبي

1- يظهر على أطراف عروق البصل على هيئة بقع صفراء باهتة اللون.

2- تكون نموات زغبية رمادية اللون مائلة إلى اللون البنفسجي.

3- تظهر الإصابة واضحة بالعين المجردة قبل شروق الشمس وبعد سقوط الأمطار.

4- موت أطراف الأوراق عند شدة الإصابة ويشتد المرض من قاعدة النبات حتى يصل إلى عنق الأوراق، وبالتالى يصبح العرش سهل الانفصال.

5- يسكن الفطر في أنسجة النبات حتى الموسم التالى، وتعاد زراعته مرة أخري لإنتاج البذور.

6- نمو الفطر على الأوراق الحديثة ويعتبر مصدرا لتجدد الإصابة على الشمراخ الزهري.



وقاية البصل من البياض الزغبي

1- رش مبيد هيدروكسيد النحاس بمعدل 1.5 : 2 جم/ لتر مياه.

2- لوقاية النبات يجب الرش أسبوعيا.

3- رش مبيد دايثين إم 45، وذلك بمعدل 1 كجم للفدان.

4- رش سالسيليك أسيد مع بوتاسيوم فوسفايت لحماية النبات من جميع الأمراض الفطرية لاسيما الفطريات البيضاء.

5- استخدام مبيد ريدوميل مانكوزيب بمعدل 200 جرام /200 لتر ماء.

6- يخلط مبيد داكونيل بمعدل 300 /100لتر ماء إضافة إلى دايميثمورف بمعدل 300 سم للفدان.

7- يوصي بالرش المركز للمبيدات لتجنب انتشار الفطر.

8- استعمال مبيد ساند كيور بمعدل 300جم /100لتر ماء.