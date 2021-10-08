الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة، وتم تداول (71000) طن بضائع و(459) شاحنة وشملت حركة الواردات (65000) طن بضائع و(145) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(314) شاحنة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "دليلة" بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة وادى سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن روماني حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها والسفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن وهىسينا، عمان ، بريدج وغادرت السفينتين عمان وسينا.

 

موانيء البحر الاحمر اليوم تداول

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