حملات لمتابعة تطبيق أسعار المواد البترولية الجديدة في بني سويف

قال المحاسب حسن القماش مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، إنه بدءا من اليوم تم رفع حالة الطوارئ للمديرية بشأن حملات الرقابة المكثفة بعد تعديل أسعار المواد البترولية للتأكد من توزيعها بأسعارها الرسمية الجديدة وعدم زيادتها عن المقرر، لمنع التلاعب في العدادات وضبط أي حالات غش تجاري.

وأوضح القماش، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم شن الحملات الرقابية منذ الساعة السادسة صباحا وحتى الفترة المسائية على محطات البنزين البالغة نحو 118 محطة و5 محطات غاز طبيعي، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضرين فقط وهو محضر عدم وجود سجل 21 بترول يسجل الوارد والمنصرف بمحطة البنزين، والمحضر الثاني هو ضبط 700 لتر بنزين في إحدى محطات الوقود بدون أي مستندات تم تحرير هذه المحاضر للمخالفين في محطات البنزين وحلتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف، أنه بتعديل أسعار البنزين 80 ليصبح 7 جنيهات وبنزين 92 ليصبح 825 قرشا وبنزين 95 ليصبح 925 قرشا للتر الواحد.