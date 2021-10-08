الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هل تؤثر الزيادة الجديدة فى البنزين على أسعار السلع الغذائية؟

طماطم
طماطم

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أن تحريك أسعار البنزين بمشتقاته لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أو على تدفق حركة البضائع.

وأوضح «بشاي»، في تصريحات له، أن إبقاء الحكومة على أسعار السولار وكذلك المازوت دون تغيير أمر في غاية الأهمية، واصفًا القرار بالجيد والذي يراعي محدودي الدخل وكذلك الصناعة المصرية؛ لأنهما يستخدمان في النقل والتصنيع، وبالتالي لن تكون هناك زيادة في أسعار نقل السلع الغذائية والاستهلاكية، ما دام السعر ثابتا.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الجمعة، إن قرار زيادة أسعار البنزين، جاء نتيجة ارتفاع أسعار البترول وزيادة طفيفة في أسعار صرف العملة الأجنبية.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا كالآتى: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

التجارة الداخلية تحريك أسعار البنزين الحكومة البضائع زيادة سعر حركة والتصنيع المصرية الصناعة المازوت الغذائية

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