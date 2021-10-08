تعرف على قصة فيلم محمد كريم «A Day To Die» مع بروس ويلس
قارب الفنان محمد كريم على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "A Day To Die" والذي ينتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو العمل الذي يقدم بطولته كلا من بروس ويلس وفرانك جاريلو.
ويتناول الفيلم قصة تنتمي لعالم الأكشن حيث تدور قصة العمل حول ضابط الإفراج المشروط (ديلون) وهو مدين لزعيم عصابة محلية يجبره على تنفيذ سلسلة من سرقات المخدرات الخطيرة في غضون اثني عشر ساعة فقط من أجل دفع مليوني دولار يدين بها له، كما يعمل على إنقاذ زوجته الحامل المخطوفة من قبل العصابة، وذلك في عملية تصفية حسابات مع قائد شرطة المدينة الفاسد الذي يجسد شخصيته بروس ويلس.
الفيلم من بطولة فرانك جريلو، وبروس ويليس، وليون، وكيفن ديلون، وهو من إخراج ويس ميلر من نص شارك في كتابته مع سكوت مالاس وراب بيري.
محمد كريم سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة هو تطور علاقته بابنه.