الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على قصة فيلم محمد كريم «A Day To Die» مع بروس ويلس

محمد كريم
محمد كريم

قارب الفنان محمد كريم على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "A Day To Die" والذي ينتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو العمل الذي يقدم بطولته كلا من بروس ويلس وفرانك جاريلو.

ويتناول الفيلم قصة تنتمي لعالم الأكشن حيث تدور قصة العمل حول ضابط الإفراج المشروط (ديلون) وهو مدين لزعيم عصابة محلية يجبره على تنفيذ سلسلة من سرقات المخدرات الخطيرة في غضون اثني عشر ساعة فقط من أجل دفع مليوني دولار يدين بها له، كما يعمل على إنقاذ زوجته الحامل المخطوفة من قبل العصابة، وذلك في عملية تصفية حسابات مع قائد شرطة المدينة الفاسد الذي يجسد شخصيته بروس ويلس.

 فيلم محمد كريم

الفيلم من بطولة فرانك جريلو، وبروس ويليس، وليون، وكيفن ديلون، وهو من إخراج ويس ميلر من نص شارك في كتابته مع سكوت مالاس وراب بيري.

 فيلم محمد كريم

محمد كريم سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة هو تطور علاقته بابنه.

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