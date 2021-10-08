الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بدء تشغيل العيادات الخارجية بأكبر مستشفى جامعي للإصابات في أسيوط

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي للإصابات والطوارئ خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك كمرحلة أولى من تشغيل المستشفى.

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وأشار رئيس الجامعة،  إلى أن جارٍ تجهيز المستشفى تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الفترة القليلة القادمة كأحد المشروعات القومية الكبرى التي تجاوزت تكلفتها 880 مليون جنيه.

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يأتي هذا تنفيذا وبدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمتابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبتعاون ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة لمبنى المستشفى والمباني الملحقة بها، والدكتور عمرو السيد الأستاذ بقسم جراحة العظام ومدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية، والدكتور وليد رياض الأستاذ بقسم جراحة العظام وأحد أعضاء الفريق الطبى بالوحدة.

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وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجولة استهدفت التجهيزات النهائية  الجارى تنفيذها قبل أيام من تشغيل العيادات والتى من المقرر لها تقليل الكثافة ورفع العبء عن المستشفى الجامعى الرئيسي.

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ونوه بأن المستشفى الجامعى للإصابات والطوارئ، من المقرر أن يحدث طفرة حقيقية فى الخدمة الطبية المقدمة لضحايا الحوادث وحالات الطوارىء، حيث تبلغ طافتها الإستيعابية 500 سرير و33 غرفة عمليات، وهو ما يتيح الفرصة لمضاعفة حجم العمل واستيعاب عدد أكبر من الحالات،  إلى جانب ما تضمه المستشفى من إمكانيات لوجستية وتجهيزات  ضخمة وإمكانية بث المباشر من داخل غرف العمليات لأي مكان في العالم، وكذلك مراكز تدريب مجهزة، وكذلك نفق  تحت الأرض يربط ر بين مستشفى الإصابات ومباني مستشفيات جامعة أسيوط الأخرى.

حوادث اسيوط التعليم العالي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جامعة الاقتصادية التنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط المشروعات القومية جامعة أسيوط لمشروعات القومية جولة تفقدية مستشفى جامعى

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