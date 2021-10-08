الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد احتفال «الثقافة» بذكرى انتصارات أكتوبر

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

شهد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاحتفال الذي أقامه فرع ثقافة شمال سيناء بقصر ثقافة العريش، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى 48 لانتصارات السادس من أكتوبر .

وأكد المحافظ على دور أهالى سيناء فى دعم قواتنا المسلحة وتحقيق النصر في أكتوبر المجيد .. مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء كانت هي المسرح الرئيسي لحرب السادس من أكتوبر 1973 ، وأن الآباء والأجداد ضحوا فى سبيل رفعة واستقرار سيناء وحماية أرضها .. كما أنها بوابة مصر الشرقية ، وأهل سيناء هم حراسها .

كما أكد أن جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء لما لها من أهمية كبيرة ، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية .

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري وأبناء سيناء بذكرى الانتصار المجيدة ، مقدما التحية لدماء الشهداء التى سالت على أرض سيناء من أجل تحريرها ، وطالب المحافظ أبناء سيناء بالعمل يدا بيد مع جميع أجهزة الدولة من أجل تنمية وتعمير سيناء والحفاظ على أرضها واستقرار الأمن بها ، معربا عن أمله في الاحتفال قريبا بدحر الإرهاب والقضاء عليه .

ومن جانبه قدم أشرف المشرحانى، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، التهنئة للشعب المصري وأبناء سيناء عامة وشمال سيناء خاصة بهذه المناسبة .

وأعلن أن احتفالات فرع ثقافة شمال سيناء تضمن العديد من الفقرات ، ومن بينها : افتتاح معرض الفن التشكيلي لفناني سيناء ، وكذا افتتاح ورش الحكى والرسم وورش كورال الأطفال بقصر الثقافة ، ويأتي ذلك بجانب العروض الفنية والأغاني الوطنية من كورال الأطفال والفرقة الاستعراضية وفرقة الفنون الشعبية السيناوية .

ومن جهة أخرى .. تم عرض الملحمة الغنائية: " حكاية بنت اسمها روضة " لتجسيد شهداء الروضة ، وهى من تأليف وإخراج مجدي الشريف ، وتعرض للموسم الثانى بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر .

السيسي شمال سيناء أكتوبر الثقافة انتصارات

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