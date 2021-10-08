الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنان الجزائري رابح درياسة

رابح درياسة
رابح درياسة

توفي اليوم الجمعة، الفنان الجزائري القدير رابح درياسة، عن عمر ناهز 87 عامًا، وتشيع جنازته بمقبرة سيدي حلو بمنطقة البليدة.

وأعلنت الوفاة وزارة الثقافة والفنون الجزائرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتبت:"تلقّت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة  وفاء شعلال، بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة المغفور له الفنان القدير الموسيقار والملحن رابح درياسة ، رحمه الله".

وأضاف:"تشاء الأقدار أن يرحل اليوم عن الساحة الفنية، المرحوم رابح درياسة، اسم غني عن التعريف قامة من قامات الفن الجزائري، تركا ورائه مسارا فنيا حافلا بالعطاء والابداع، يعتبر أحد أعمدة الأغنية الجزائرية  الأصيلة، متشبع بالطابع الشعبي الجزائري البدوي الأصيل".

 وتابعت:"وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم السيدة وزيرة الثقافة والفنون، بأخلص تعازيها ومواساتها القلبية الصادقة، معبّرة لأسرة الفقيد وللأسرة الفنية والثقافية عن بالغ حزنها لرحيل هذه القامة الفنيةً، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه جميعا جميل الصّبر والسّلوان". 

ونعى وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، الفنان الراحل، بتغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها:“وداعًا أخي وصديقي الفنان المبدع والمثقف الأستاذ رابح درياسة”.

وأضاف:“ترحل في صمت، لكن إرثكَ الفنيّ المتميّز ورصيدك الثري بالأعمال التي رسّخت فيها القيم الثقافية الوطنية سيبقى خالدا ومُلهما للأجيال، ومنحتَ بإيقاعاتك الجميلة الفن والتراث الجزائري بعدًا عربيا وعالميا. عليكَ رحمة الله”.

ولد الفقيد في 1 جويلية 1934 بعاصمة الورود البليدة، وهو مغنٍ، مؤلف موسيقي، ملحن وكاتب كلمات جزائري من رواد وعباقرة الأغنية الجزائرية الأصيلة، ومتشبع بالطابع الشعبي البدوي الأصيل .

وبدأ رابح مشواره الغنائي عام 1953 وقد غنى لبلاده الكثير من الاعمال الوطنية بالاضافة إلى أغاني الحب، وقد أدى الأغنية البدوية والجزائرية ، ويحظى بمكانة مميزة لدى الجمهور في الجزائر وخارجها، ولدى رابح درياسة أكثر من مائة أغنية ولكن أشهرها: الممرضة، التفاحة، نبغيك نبغيك، نجمة قطبية، القمري، يا محمد، يا راشدة، يا عبد القادر، أولاد بلادي، الساعة، يا قاري سورة النساء(يا قارئ سورة النساء).

 

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