الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة المصدات الخرسانية المخالفة بحي شمال وتحرير 8 محاضر نظافة بكورنيش المنيا (صور)

حملة إزالة المخالفات
حملة إزالة المخالفات بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة لإزالة المصدات الخرسانية والأحجار والتي قام بعض المواطنين بوضعها بالشوارع، وتسببت في إعاقة حركة المواطنين والسيارات بحي شمال المدينة ، كما نظمت حملة لمتابعة النظافة ومنع تواجد الباعة الجائلين بكورنيش النيل، أسفرت عن تحرير 8 محاضر نظافة وبيئة.

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حملة إزالة المخالفات بالمنيا

كان مصطفى الدبيكي نائب رئيس المركز والمدينة، يرافقه محمود طنطاوي مدير الكورنيش، قد قاما بمتابعة الحالة العامة للنظافة والتأكد من عدم وجود الباعة الجائلين، وكذلك عدم السماح بغسل السيارات في الطرق وذلك حفاظاً على جودة الطرق وقاما بتحرير 8 محاضر نظافة وبيئة.

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حملة إزالة المخالفات بالمنيا

 من جهته قال محمود حسين رئيس حي شمال المدينة، إنه تم إزالة المصدات الخرسانية والأحجار من شارع الخلفاء بحي شمال المدينة و التي كانت تعيق حركة المواطنين والمركبات، وتتسبب في التكدس المروري وتم إزالتها وتم التنبيه على أصحاب المخالفة بعدم تكرارها.

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حملة إزالة المخالفات بالمنيا

- حل مشكلات المواطن أهم الأولويات للوحدةات المحلية

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حل  مشكلات المواطن أهم الأولويات للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وان حلها هو مسئولية الجميع للحصول على رضا المواطنين، مشيرا إلي المتابعة المستمرة ومواصلة حملات النظافة والتطهير للحفاظ على كورنيش النيل وكذلك عدم السماح بتواجد الباعة الجائلين مما يؤدى إلى الإساءة للمظهر الجمالي ، مؤكدا علي تقديم الدعم الكامل للفرق المتنقلة للقاح كورونا على كورنيش النيل.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والاستماع لمشاكلهم والعمل علي حلها بجانب الحفاظ علي كورنيش النيل، والذي يعد المتنفس الرئيسي لأهالي المدينة كما يعد أحد المعالم الجمالية والحضارية بالمدينة والذي يجب الحفاظ علي نظافته.

المنيا إزالة المصدات الخرسانية والأحجار حي شمال المدينة متابعة النظافة ومنع الباعة الجائلين إدارة كورنيش النيل مصطفي الدبيكي اللواء ياسر عبد العزيز

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وائل لطفي

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