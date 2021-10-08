طبيب يوضح أسباب ارتفاع أعداد إصابات كورونا

علق الدكتور يحيي زكريا أخصائي الأمراض المناعية وأمراض الدم، على استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا، قائلا إن السلوك البشري هو العامل الرئيسي في الزيادة فهناك الكثير من الناس أهملوا الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين وارتداء الكمامات الواقية، فضلا عن النزول والاحتكاك اليومي وركوب المواصلات وسط الزحام الشديد.

وأضاف “زكريا” في تصريح لـ"الدستور" أن هناك بعض الأماكن العامة المغلقة التي تعمل بشكل طبيعي ولا تهتم بأي من الإجراءات الاحترازية مثل عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول في وقت واحد.

وحذرت من انتشار التدخين في الأماكن العامة وعودة "الشيشة" في بعض الكافيهات، لافتا إلى أنه يجب ألا ننسى أن هناك الكثير من الأمراض المزمنة في البلاد مثل الضغط والسكر والقلب والأورام وكل هؤلاء المرضى يختلطون بغيرهم سواء في أعمالهم او في حياتهم اليومية ويكون انتقال الفيروس لديهم أسهل من غيرهم بسبب ضعف مناعتهم.