الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طبيب يوضح أسباب ارتفاع أعداد إصابات كورونا

كورونا
كورونا

علق الدكتور يحيي زكريا أخصائي الأمراض المناعية وأمراض الدم، على استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا، قائلا إن السلوك البشري هو العامل الرئيسي في الزيادة فهناك الكثير من الناس أهملوا الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين وارتداء الكمامات الواقية، فضلا عن النزول والاحتكاك اليومي وركوب المواصلات وسط الزحام الشديد.

وأضاف “زكريا” في تصريح لـ"الدستور" أن هناك بعض الأماكن العامة المغلقة التي تعمل بشكل طبيعي ولا تهتم بأي من الإجراءات الاحترازية مثل عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول في وقت واحد.

وحذرت من انتشار التدخين في الأماكن العامة وعودة "الشيشة" في بعض الكافيهات، لافتا إلى أنه يجب ألا ننسى أن هناك الكثير من الأمراض المزمنة في البلاد مثل الضغط والسكر والقلب والأورام وكل هؤلاء المرضى يختلطون بغيرهم سواء في أعمالهم او في حياتهم اليومية ويكون انتقال الفيروس لديهم أسهل من غيرهم بسبب ضعف مناعتهم.

الناس الاجراءات الاحترازية المدارس فصل الشتاء تقلبات الجو فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى دولة الأيام.. أحداث ظلمها تاريخها

مؤمن المحمدي

تبرع لـ الغلابة

بسنت حسن

هل لكم حقًا فى رسول الله أسوة حسنة؟

أسماء محفوظ

عزيزى الزوج

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تلغى قرار السماح لليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

«سرى للغاية».. من هو رئيس جهاز الشاباك الجديد فى إسرائيل؟