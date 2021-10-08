الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال متوسط في انتخابات «الأطباء» ببني سويف

نقابة الأطباء ببنى
نقابة الأطباء ببنى سويف

تشهد انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا منذ بداية عملية التصويت في التاسعة صباحًا، بإشراف قضائي.

وقال الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء ببني سويف، إن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات، 3486 طبيبًا، مشيرًا إلى أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة، يكون التصويت بالنسبة للنقابة الفرعية اختيار 2 من بين5  مرشحين لمقاعد تحت السنة، ويتم اختيار 2 من بين 6 مرشحين لمقاعد فوق السن، أما بالنسبة لمقعد شمال الصعيد فيتم اختيار مرشح من بين 3 مرشحين تقدما لشغل المنصب، مطالبًا الأطباء بالنزول للإدلاء بأصواتهم.

بني سويف انتخابات التجديد النصفي الأطباء كورنيش النيل النيل التصويت

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