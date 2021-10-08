إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة أمام الميناء البرى الجديد ببورسعيد

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي في بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، الانتهاء من إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام الميناء البري الجديد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة إحسان بورمه مدير عام المديرية.

وقامت المديرية بالانتهاء من أعمال دهان البردورات وتركيب المظلات لموقف السيارات لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام مجمع المواقف الجديد (الميناء البري) بشارع المشير طنطاوي (البترول) سابقا بحي الضواحي، للتيسير على المواطنين ومنع الاختناقات المرورية أمام المجمع تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتوفير كافة سبل الراحة أمام حركة دخول وخروج المواطنين من والى الميناء وتيسير الوصول والمغادرة منه وإليه.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على توفير كل سبل الراحة واستكمال جميع الوسائل المساعدة لخدمة المواطنين وتوفير وسائل النقل والمرافق اللازمة للتيسير على المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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