«شبكتي اتقسمت نصين».. تصريحات هنادي مهنا تتصدر «ترند السوشيال ميديا»

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، "ترند" الأكثر بحثا عبر موقع "جوجل"، بعدما حلت ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، وتحدثت خلال اللقاء عن كواليس حفل زفافها والمواقف الغريبة التي حدثت به.

وتداول عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، عددا من التصريحات الخاصة بالفنانة هنادي مهنا، وترصد "الدستور" أبرز هذه التصريحات في سياق السطور التالية.

- شبكتي اتقسمت نصين

قالت الفنانة هنادي مهنا، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم”، إنها دون سابق إنذار وفجأة وجدت الشبكة الخاصة بها مقسومة إلى نصفين، متابعًا: “اتفاجئت واتخضيت جدا".

- ربطت شبكتي بفتلة

قالت الفنانة هنادي مهنا: “أنا اتخضيت جدًا جدًا لما لاقيت شبكتي مقسومة نصفين، وقبلها مكنتش لاقياها أصلًا، ولما لاقيتها صاحبتي ربطتها بفتلة عشان أعرف ادخل الفرح”.

- علاقتها بالفنان أحمد خالد صالح

بعثت الفنانة هنادي مهنا ابنة الموسيقار هاني مهنا، إلى زوجها الفنان أحمد خالد صالح برسالة بعد مرور عام على زواجهما، قائلًة: “شكرا لأحمد خالد صالح زوجي أنه استحملني، ويارب أفضل معه طوال حياتي".

و قالت عن زوجها أحمد خالد صالح: “زوجي بيمثل أحسن من نجوم بقالهم 30 سنة، ولا أشعر بالغيرة من نجاح زوجي وهو كذلك، وزوجي بيغني صوته حلو أوي بس بيتكسف.”

- الجواز كيوت

قالت مهنا: “كنت فاكرة الزواج كيوت قوي، لكن طلع مسئولية كبيرة والحمد لله قدها انا وأحمد، وبحب الطبيخ جدًا”.

- هقدم أغاني نوبية قريبًا



قالت: “المزيكا مهمة طبعا في حياتي، وسأغني في فيلم (تماسيح النيل)، وأقدم أغاني بالنوبي والإنجليزية والفرنسية”.

- محمد رمضان دمه خفيف

قالت: “الفنان محمد رمضان دمه خفيف جدًا وبيحب الناس، والفنانين مثل محمد رمضان لا يأتون إلا مرة واحدة كل 10 سنوات”.

ويُعرض لهنادي مهنا حاليا حكاية "دون ضمان"، من مسلسل "إلا أنا" الموسم الثاني، وشاركها بطولته عدد من النجوم أبرزهم: إسلام جمال، هاجر أحمد، أحمد بدير، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هشام، حنان سليمان، كيره الصباح، والحكاية من سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.