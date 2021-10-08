الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تسجل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في التشيك
كورونا في التشيك

 أعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم الجمعة، تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 75 حالة عن الأعداد التي تم تسجيلها في ذات الفترة من الأسبوع الماضي.

وذكر راديو براغ الدولي في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، أن التشيك سجلت يوم الثلاثاء الماضي ألف و109 إصابات بفيروس "كورونا"، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية شهدتها البلاد من 18 مايو الماضي، حسبما أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة.

من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أن أعداد الحالات المصابة والمحتجزة في المستشفيات وصلت إلى 315 حالة، بارتفاع نحو ربع أعداد الحالات التي تم تسجيلها في ذات الفترة من الأسبوع الماضي.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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