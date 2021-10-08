الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

فلسطين تسجل 867 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى فلسطين
كورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 19 وفاة، و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1737 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 12 وفاة سجلت في قطاع غزة، و7 حالات فى مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 82 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 171 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمواطنين بلغت 2,293,408 جرعات، منها 1,666,195 في محافظات الضفة، و627,213 في قطاع غزة.

وأمس الخميس، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة،  تسجيل تسع  وفيات، و946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1546 حالة تعافٍ، ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 93.9%، ونسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 81 مصابًا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 18 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 من جانب آخر، قال الرئيس المؤسس لهيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا، السير مالكولم جرانت، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لا يزال وباء كورونا مستشريا في جميع أنحاء العالم ولا يمكن للبلدان أن تشعر بالرضا عن نفسها.

وفي حديثه في مؤتمر عقدته صحيفة "إينديا توداي" الهندية في نيودلهي، قال السير مالكولم جرانت: "إن الفيروس التاجي سيصبح مثل نزلات البرد في الوقت المناسب، لكن لا يزال الطريق طويلا، حيث لا يزال هناك الكثير مما لا نفهمه بشأن فيروس كورونا".

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