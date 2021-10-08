خبيرة تجميل: يمكن استخدام الماء المالح لمعالجة مشاكل البشرة

يتجنب الأشخاص تناول الملح بكثرة لأسباب منطقية فهو يسبب الانتفاخ ويساهم في ارتفاع ضغط الدم، لكن بالنسبة لبشرتك يمكن للملح أن يصنع المعجزات، وسواء كنت تسبحين في البحر أو تستخدمين محلول ماء مالح ستفيد المياه المالحة بشرتك، ويشترك أخصائيو الأمراض الجلدية في هذا الأمر.

وتقول الدكتورة سماح حسن، خبيرة التجميل، إن فوائد الماء المالح تتلخص في المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم المتواجدة في الملح فجميعها معادن صديقة للبشرة، وتساعد في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب والتهابات الجلد وتسريع عملية الشفاء.

كما يمكن لمن لديهم بشرة دهنية الاستفادة من محلول الماء المالح المعروف بقدراته على تقليل الرطوبة مما يساعد في التحكم في فائض الدهون، وبالتالي يمنع انسداد المسام.

وأوضحت خبيرة التجميل أنه إذا كنت تعاني من الإكزيما، فيمكنك الاستفادة حقًا من استخدام المياه المالحة في روتين العناية ببشرتك لأن المغنيسيوم هو معدن مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات يخفف من الحكة، ويقلل من الرطوبة من البيكتيريا والفطريات التي تُسبب الإكزيما.

فوائد الماء المالح لبشرتك

علاج حب الشباب

قد تكون المياه المالحة قادرة على امتصاص البكتيريا من الجلد مما يؤدي إلي إزالة البكتيريا الضارة وتقليل طول عمر البثور.

الماء المالح يجدد البشرة

تعوض المياه المالحة المعادن المفقودة الناتجة عن العرق.

علاج للبشرة الجافة



قد يؤدي ماء البحر الغني بالمغنيسيوم إلى تحسين احتباس الرطوبة في الجلد، مما يجعله أقل عرضة للجفاف والحساسية.

التقشير



يمكن استخدام الماء المالح كمقشر طبيعي حيث تعمل المياه المالحة على تقشير خلايا الجلد الميتة بشكل فعال وتزيل الشوائب للحصول على بشرة أكثر نقاءً ونعومة.

موازنة البشرة

يحتوي المحيط على عناصر يمكن أن تساعد في تقليص المسام وإزالة الزيوت الزائدة للوجه، وتنظيم درجة حموضة البشرة.

يجدد البشرة

مياه المحيطات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات المحبة للبشرة والتي تعتبر ضرورية لنشاط الخلايا الصحي، وتترك حاجز البشرة أقوى، مع تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



هل يمكن أن تؤثر المياه المالحة سلبًا على بشرتك؟



أوضحت سماح حسن أن استخدام الماء المالح بإعتدال مفيدًا لبشرتك لكن تعرض بشرتك المفرط له يمكن أن سيبب لك الجفاف خاصةً لأولئك الذين يعانون من جفاف الجلد الموجود سابقا.

ولتجنب جفاف بشرتك أو تفاقم مشاكل الجلد الأخرى بمجرد الانتهاء من السباحة أو استخدام محلول الماء المالح اشطفي وجهك، بالإضافة لتطبيق مرطب لتجديد البشرة والحفاظ عليها من الجفاف الشديد.