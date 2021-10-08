الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: لا زيادة في أسعار المواصلات

المواصلات
المواصلات

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار. 

كما أكد محافظ الغربية، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف  وإدارة المرور،  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.  

- أرقام لتقديم الشكاوى حال رفع أسعار المواصلات

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01281189769) والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم 0403341233 والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء. 
جاء ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي للتوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر - ديسمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة كالآتي، 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8,25 جنيه للتر البنزين 92 و 9,25 جنيه للتر البنزين 95 ، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

محافظ الغربية زيادة أسعار المواصلات داخل نطاق محافظة

رئيس التحرير

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