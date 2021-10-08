في عيد ميلادها الأربعين.. مواقف «مثيرة للجدل» في حياة روبي

تحتفل اليوم النجمة روبي بعيد ميلادها الـ40، وسط جمهورها ومحبيها من كافة أنحاء العالم العربي، حيث استطاعت روبي خلال عام أن تحقق الكثير من النجاحات على المستوى الفني كانت نهايته بمسلسل "شقة 6" واستطاعت أن تحقق رقم قياسي هذا الصيف بأغنيتها "حتة تانية"، والتي وصلت إلى 100 مليون مشاهدة في 4 أشهر فقط من طرحها، ولكن على الرغم من نجاحها الباهر إلا أن روبي تعتبر من أكثر الفنانات إثارة للجدل وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المواقف التي أثرت فيها الجدل.

-شروط الحفل

كانت من أكثر الحافلات إثارة للجدل نتيجة للشروط التي شرطتها روبي حيث وأثارت حالة واسعة من الجدل بعد إعلان شروط حفلها الذي أقيم في الساحل الشمالي،ونشرت روبي حينها صورة تتضمن شروط الحضور: "الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط وممنوع ارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية كما سبقتها حفل أثارت من خلالها الجدل نتيجة لسوء فهم الشروط حيث اعتقد البعض أن المحجبات ممنوع من دخول الحفل لتخرج روبي عبر حسابها الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي وتوضح سوء الفهم".

-اتهمها بالفجور والعُري

من الأزمات التي أغضبت روبي هي منعها من الغناء بسوريا لاتهامها بالتلوث الأخلاقي حيث صدر قرار ضد روبي وعدد من المطربات اللبنانيات عام 2007 ينص على منع غنائهم بسوريا، للحد من التلوث الأخلاقي الذي يسببه الغناء المنتمي إلى العري وبعد تصوير روبي كليب "ليه بيداري"، تم رفع قضية عليها من أحد المحامين واتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، القضية التي لم يتم الحكم عليها فيها.

-زيجاتها تنتهى بالخلع

كانت أزمة طلاقها حديث العامة حيث كانت قصة زواجهم ملفته للأنظار بشكل كبير، ففور إعلان انفصال روبي عن زوجها سامح عبد العزيز لأكثر من مره، فتم الطلاق بينهما مرتين وعاد كلاهما للآخر وأنجبا ابنتهما "طيبة"، إلا أن الأمر انتهى بالطلاق، وسجن طليقها سامح عبد العزيز 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة لتنتهي زيجاتهم برفع دعوى خلع ضد زوجها سامح عبد العزيز، وقالت في نص الدعوى إنها تزوجت بموجب عقد شرعي في سبتمبر 2014 وأنجبت منه ابنتهما طيبة، وبعدها نشبت خلافات يستحيل معها استمرار العشرة بينهما، مؤكدة في دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية.

-غيابها بشكل مقلق عن التصوير

تعاقدت روبي عام 2017 مع المنتج أحمد السبكي على بطولة مسلسل "رمضان كريم" من إخراج زوجها الفنان سامح عبد العزيز، وفي يوم التصوير اختفت تماما روبي، وقرر السبكي مقاضاة روبي، إلا أن نقابة المهن التمثيلية تدخلت مبررة غياب روبي بمرضها، ومرت أزمة روبي مع بداية المسلسل لكن أزماتها في المسلسل لم تنتهي، حتى أنه انتشرأ نه تم حذف مشاهد لها في الحلقة الأخيرة التي لم تظهر بها إلا لثواني معدودة.