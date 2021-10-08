بطول 7.4 كيلو.. إنشاء ورصف طريق المنايف في الإسماعيلية

وافق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على مطلب مديرية الطرق و النقل بإنشاء و رصف طريق المنايف (العالي) و ذلك من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي مارا بالوحدة الصحية و حتي طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي بطول حوالي 7.4 كم.

و ناشد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، المواطنين المقيمين بجانب هذا الطريق بسرعة إدخال و توصيل المرافق و الخدمات حتي تبدأ الأعمال في التوقيت المحدد لها، موجها الشكر لمحافظ الإسماعيلية علي موافقته و دعمه لإنشاء و رصف هذا الطريق الذي يعد مطلبا ملحا لأبناء المحافظة المترددين علي هذا الطريق.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية، و مديرية الطرق والنقل بالمحافظة لاستكمال تنفيذ أعمال خطة المحافظة لرصف وسفلتة الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتذليل كافة العقبات، لسرعة أنجاز الأعمال، و تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، و خلق محاور مرورية تبادلية لتيسير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى .

رصف طريق أبوصوير البلد.

- استكمال تنفيذ أعمال خطة رصف الشوارع والطرق والميادين العامة

ومن جهة أخرى تواصل مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية، استكمال تنفيذ أعمال خطة المحافظة لرصف الشوارع والطرق والميادين العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ رصف طريق المشروع بأبوصوير، من مزلقان بدران مرورا بقرى مركز ومدينة أبوصوير على ترعة أبوصوير بطول 4 كيلو متر .

وصرح مدير عام مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، أنه كان قد تم البدء في المشروع منذ 4 شهور بعمل حائط ساند بالتكاسي بالدبش على بر ايسر ترعة ابوصوير بطول 2.4 كم وتم توسعة الشارع من 6 متر إلى 9متر وتم البدء بأعمال الرصف اليوم ، ومن المنتظر أن يتم نهو الأعمال في خلال 40 يوم من تاريخه.

و تجرى مديرية الطرق والنقل تطوير ورفع كفاءة ورصف محور المشير أحمد إسماعيل التي يتم توسعته بعرض 22 متر ، وبطول 3 كم وبتكلفة مالية تقدر بحوالي ٩ ملايين جنيه، تحت إشراف المهندس احمد الشيمي، والمهندس مارون إسحاق استشاري التخطيط المروري .