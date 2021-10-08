روسيا: مشاورات مع «الأدوية الأوروبية» للاعتراف بشهادات تطعيم «كورونا»

أعدت وزارة الصحة الروسية، المستندات اللازمة للاعتراف المتبادل مع أوروبا بشهادات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأرسلتها إلى مكتب الاتحاد الأوروبي.

كما يجري تنسيق زيارة يقوم بها مندوبون من وكالة الأدوية الأوروبية إلى روسيا، والتي يمكن أن تتم في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية اليوم الجمعة، وقال البيان - الذي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم - "عقب المشاورات الثنائية حول الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد الفيروس التاجي، أعدت وزارة الصحة الروسية المستندات اللازمة التي طلبها الجانب الأوروبي. وتم إرسال الأوراق إلى مكتب الاتحاد الأوروبي في سبتمبر. وفي 30 سبتمبر، تم تأكيد استلامها".

وأضافت الوزارة أنه يتم حاليا تنسيق تفاصيل زيارة وفد وكالة الأدوية الأوروبية كجزء من إجراءات التصديق للقاح "سبوتنيك V" المضاد لـ"كورونا"، مشيرة إلى أن "الزيارة يمكن أن تتم في ديسمبر المقبل".

سجلت روسيا 936 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها في روسيا منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بالتصدي لفيروس كورونا أيضا إنه سجل 27246 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة، بانخفاض طفيف عن 27550 حالة في اليوم السابق.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.