الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة الصحة تقترب من اعتماد لقاح «سبوتنيك فى» الروسى

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة "تقترب" من حل مسائل متعلقة بلقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لمرض كوفيد-19، دون ذكر موعد لإدراجه لاستخدام طارئ محتمل.

وذكرت المتحدثة فضيلة الشايب في إفادة في جنيف: "نحل معظم المشكلات على مهل".

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، هذا الشهر، إنه تم تذليل كل عقبات تسجيل لقاح (سبوتنيك في) لدى منظمة الصحة العالمية، ولم يتبق سوى استكمال بعض الأوراق.

وكانت مجموعة «روس بيزنس كونسلتنج» الإعلامية الروسية قد نقلت في وقت سابق عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو، اليوم الجمعة، أن روسيا أرجأت مرارًا قيام الوكالة الأوروبية للأدوية بعمليات تفتيش ضرورية لاعتماد اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 (سبوتنيك في) في الاتحاد الأوروبي.

وتقوم منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية بمراجعة اللقاح الروسي المستخدم في روسيا، ووافقت أكثر من 70 دولة على استخدامه، وهذه المراجعة ضرورية لاعتماده في الأسواق خارج روسيا.

وتتهم روسيا الغرب برفض اعتماد لقاحها لأسباب سياسية، الأمر الذي يصعب على الروس السفر.

وقال السفير ماركوس إدرر، خلال مقابلة مع المجموعة الإعلامية: "عندما يتحدث المسئولون الروس عن العملية المؤجلة والمسيسة من الجانب الأوروبي، أعتقد في بعض الأحيان أنهم يشيرون إلى أنفسهم لأنهم هم من يسيسون الأمر".

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

منظمة الصحة العالمية كوفيد سبوتنيك مرض كوفيد الصحة العالمية

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