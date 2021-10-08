الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

كوريا الجنوبية: حوافز للمقيمين غير الشرعيين فى حال تلقى اللقاح

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، عن حوافز مختلفة للمقيمين غير الشرعيين الذين يرغبون في مغادرة كوريا طواعية بعد الانتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا، بما في ذلك الإعفاء من الغرامات.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية، إن الحكومة ستلغي الغرامات وتعلق قيود إعادة الدخول بالنسبة للمقيمين غير الشرعيين، الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يختارون المغادرة طواعية، حتى 31 ديسمبر المقبل.

يعد الإجراء الأخير جزءًا من مجهودات الحكومة لتعزيز معدل التلقيح بكورونا وسط العمال الأجانب، الذين يترددون في تلقي اللقاح خوفًا من حملات قمع محتملة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق الحوافز حتى في حالة عدم مرور 14 يومًا على الانتهاء من التطعيم، ويجب تقديم شهادة إلكترونية أو ورقية لإثبات التطعيم.

وأضافت أنه، بالنسبة للمقيمين غير الشرعيين الذين لم يتم تطعيمهم بحلول نهاية هذا العام والمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين الذين تم القبض عليهم أو نقلهم من حجز الشرطة سيظلون يخضعون لنفس الغرامات وقيود إعادة الدخول كما كان من قبل.

وحثت الحكومة جميع الأجانب المقيمين لفترة طويلة على الحصول على لقاح كورونا مجانا، في أقرب وقت ممكن، قائلة إنهم سيعاملون مثل مواطني كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالتلقيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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