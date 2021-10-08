الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المعارضة البولندية تدعو للاحتجاج على قرار المحكمة الدستورية فى البلاد

دونالد توسك
دونالد توسك

دعا زعيم المعارضة البولندية ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك للاحتجاج على حكم مثير للجدل أصدرته المحكمة الدستورية البولندية.
 

وقال توسك، في تغريدة على موقع تويتر، مساء أمس الخميس: "إنني أدعو جميع من يريدون الدفاع عن بولندا الأوروبية للخروج إلى ميدان كاسيل في وارسو يوم الأحد في السادسة مساء".
 

وأضاف: "سويا فقط.. يمكننا أن نمنعهم".


ويذكر أن توسك هو القائم بأعمال زعيم حزب المنصة المدنية الليبرالي المحافظ، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.


وكانت المحكمة الدستورية في بولندا قد قضت أمس الخميس، بأن بعض بنود قوانين الاتحاد الأوروبي تخالف الدستور البولندي، وبالتالي أعطت القوانين المحلية السيادة على قوانين الاتحاد الأوروبي.
 

وقوبل هذا القرار بترحيب من حكومة وارسو وتشكك من بروكسل.

وقد رحب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي بحكم أصدره القضاء البولندي يوم الخميس قال إن بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد. 

ويطعن الحكم، الذي أُعلن الخميس، في إحدى ركائز التكامل الأوروبي ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو مع إعلان المفوضية الأوروبية بأن هذا الحكم يثير مخاوف جدية.

وتخوض حكومة حزب القانون والعدالة البولندي معركة مع بروكسل تركز على الخلافات حول استقلال المحاكم والحريات الإعلامية وقضايا أخرى.

وكان رئيس الوزراء قد طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.

وقال مورافيسكي في منشور على فيسبوك اليوم الجمعة، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي "نريد مجتمعا يسوده الاحترام وليس تجمعا لأشخاص متساوين وأكثر تساويا. هذا هو مجتمعنا واتحادنا".
 

وأضاف "هذا هو نوع الاتحاد الذي نريده وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه".
 

وقال إن بولندا تريد البقاء في "أسرة الأمم الأوروبية".


ويقول منتقدون إن حكومة حزب القانون والعدالة لا تعرض من خلال الطعن في أولوية قانون الاتحاد الأوروبي مستقبل بولندا؛ للخطر على الأمد الطويل في الاتحاد فحسب بل تعرض أيضا استقرار الاتحاد نفسه للخطر.

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