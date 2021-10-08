الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: كورونا سيصبح مثل نزلات البرد

كورونا
كورونا

 قال الرئيس المؤسس لهيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا، السير مالكولم جرانت، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يزال وباء مستشريا في جميع أنحاء العالم ولا يمكن للبلدان أن تشعر بالرضا عن نفسها.

وفي حديثه في مؤتمر عقدته صحيفة (إينديا توداي) الهندية في نيودلهي، قال السير مالكولم جرانت: "إن الفيروس التاجي سيصبح مثل نزلات البرد في الوقت المناسب، لكن لا يزال الطريق طويلا حيث لا يزال هناك الكثير مما لا نفهمه بشأن فيروس كورونا".

وأضاف أنه "لا يزال الوباء مستشريا في جميع أنحاء العالم.. ففي الولايات المتحدة، كان هناك 53 ألف حالة وفاة في الأسبوع، وفي أوروبا، فإن حالات الإصابة مرتفع للغاية على الرغم من انخفاض معدلات دخول المستشفيات ومعدلات الوفيات، وسيكمن التحدي الكبير- حسب السير مالكولم جرانت- "في موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يمكن أن يكون انتقال العدوى أكبر بسبب تواجد الناس في أماكن مغلقة".

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخفيف قواعد دخول البلاد للقادمين من 47 دولة ومنطقة كانت تخضع لقيود مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وذلك في أحدث خطوة لإلغاء قيود السفر وإنعاش الشركات المعتمدة على السياحة.   

وارتفعت أسهم شركات الطيران، اليوم الجمعة، بعد أن ذكرت وزارة النقل البريطانية، بأن الزوار القادمين من دول مثل جنوب إفريقيا، والمكسيك، والبرازيل، لم يعودوا بحاجة إلى الخضوع لحجر صحي فندقي لمدة 10 أيام عند وصولهم البلاد. 

وأضافت وزارة النقل البريطانية، في بيانٍ أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، أنها ستبقى على 7 دول- جميعها من أمريكا الجنوبية- ضمن ما يطلق عليه «القائمة الحمراء»، وذلك مع بدء سريان القواعد الجديدة اعتبارًا من يوم الإثنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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