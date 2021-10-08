الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق رالى «تحدى عبور مصر» من الإسكندرية بمشاركة متسابقين من 9 دول

رالي
رالي

انطلقت مسابقة رالي "تحدي عبور مصر"  الدولي للدراجات النارية من الإسكندرية بعد غيابه عن الساحة الدولية في العام الماضي؛ بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بمشاركة 40 متسابقا من 9 دول ويستمر لمدة 10 أيام، عبر خط سير مكون 8 مراحل مختلفة وبإجمالي مسافة قدرها 2170 كيلومترًا متضمنا يوما للراحة فى مدينة الأقصر.

وبدأ خط سير الموسم الجديد من أكبر مدن البحر المتوسط الساحلية مدينة الإسكندرية، ويتجه جنوبا إلى العاصمة القاهرة قبل التوجه إلى المنيا عاصمة التجارة المصرية القديمة، والتي منها يستكمل المشاركون فى الرالى خط سيرهم ليصلوا إلى مدينة الأقصر الخالدة وعاصمة مصر القديمة، والتي تعتبر أكبر متاحف العالم المفتوحة، حيث يقضون يوما من الراحة لزيارة آثار مصر القديمة.

ومن الأقصر يتجه المشاركون شرقا لقطع صحراء مصر الشرقية والتى تعد من أصعب وأشق الصحارى فى العالم؛ نظرا لتكوينها الحجرى وسلاسل الجبال المارة بها للوصول إلى مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر والمصنفة من أفضل الأماكن.

كان قد استضاف طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، منافسة قوية لسباق السيارات للمشاركين فى بطولة الجمهورية للراليات، يعد السباق مفعم بالمغامرات، حيث السرعات داخل الصحراء بين الإثارة والمتعة والتشويق للمتسابقين والحماس، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز صورا للمشاركة الفعالة للمتسابقين ظل جائحة فيروس كورونا مع التزام المشجعين بالإجراءات الوقائية.

توافد على منطقة السباق عشرات السيارات سواء الدفع الرباعي أو المعدلة أو عربات السباق الصغيرة، بجانب مئات من الجمهور لمتابعة الحدث الذي لا يتكرر كثيرًا في مصر، خاصة في القاهرة، بدا واضحا الحماس على وجوه الجميع بينما يتابعون استعداد المتسابقين لدخول المسار المجهز لهم لبدء الرالي، وانتشر عدد من رجال الشرطة لتأمين المكان، فضلا عن عدد من سيارات الإسعاف والمطافئ للتعامل مع أي طوارئ، إذ يقام الرالي تحت رعاية وزارتي الداخلية والسياحة والآثار.

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التزام زيارة القاهرة مصري التجارة الإسكندرية

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