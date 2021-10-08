لتجميع الخطوط الجديدة.. قطع المياه بشارعي عزبة لمعي والجلاء بأشمون في المنوفية

لمدة 8 ساعات من السبت المقبل حتى الأربعاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه عن شارع عزبة لمعى يومى السبت والأحد 9 و10 أكتوبر الجاري، و عن شارع الجلاء وبعض الشوارع الفرعية بمدينة أشمون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 11 و12 و 13 أكتوبر الجاري من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 5 مساءً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لتجميع خطوط المياه الجديدة بالشوارع المذكورة، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.