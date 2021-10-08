تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية والوادي المتصدع» في الغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه من رؤوس الماشية في المحافظة حتى، اليوم الجمعة، بلغ 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد على استمرار المرور والمتابعة الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.



وكان محافظ الغربية قد أكد على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

- تنظيم قافلة بيطرية بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى

كانت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، نظمت قافلة بيطرية بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري" حياة كريمة"، والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى,

وأشار إلى أن فعاليات القافلة، اليوم الجمعة، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 268 حيوان،و1945 طائر، وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف أنه رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.



وأوضح " أنور"، أن تلك القافلة تعد الـ 23 من ضمن 54 قافلة بيطرية مقررة على مستوى مركز ومدينة زفتى ، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.