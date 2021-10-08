تطهير وتعقيم 51 مسجدا و42 مدرسة في المحلة الكبرى

أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 30 محضرا متنوعا، منها 12 محضر عدم ارتداء كمامة كمامة، و8 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بيئة، و6 محاضر نظافة، وذلك خلال24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 51 مسجدا، و42 مدرسة، و3 مواقف سيارات و 2 جمعية زراعية و39 شارع، و 4 مراكز شباب، و 5 مقار وحدات محلية قروية، و11 ماكينة صرف آلي بالقرى، و27 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، كما شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

- حملة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة بالسنطة



كما نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم ، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.



وأشرف على الحملة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 50 كشافًا وتركيب 7 كشافات جديدة ،فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.