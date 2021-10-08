الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وسط إقبال ملحوظ.. بدء التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحر الأحمر

التصويت بانتخابات
التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

انطلقت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالبحرالأحمر، صباح اليوم الجمعة،  ويأتي وسط  إقبال ملحوظ وإجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وتعقد انتخابات التجديد النصفى كل عامين، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساء يغلق بعدها صناديق الاقتراع تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية مساء اليوم.

ويخوض المعركة الانتخابية في التجديد النصفي 4 مرشحين للمنافسة على مقعدين، فوق السن وهم الأطباء أحمد توغان، وحمادة ابو الحجاج، وصموئيل توفيق، ومحمد السيسى، بينما يتنافس 4 مرشحين على مقعدين تحت السن وهم أحمد شافى، ومحمد ثروت،وبشير رمضان، ومعتز عبد الواحد.

 

- انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء بالنقابات الفرعية

 

وتعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي تحت إشراف قضائى كامل، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ودعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية .

 وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهمدون غيرهم.

وأوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشرالعمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا ، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتي عام 2020 ، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابةمن خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.
 

الانتخابات على مستوى الجمهورية نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي مجلس النقابة التجديد النصفي اقبال ملحوظ التصويت في اللجان المعركة الانتخابية صناديق الاقتراع النقابات الفرعية اللجنة العامة الأطباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

الحكومة تنفى اعتزامها الاستغناء عن موظفى الضرائب مع «رقمنة المنظومة»

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

عزيزى الزوج

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبعث رسائل لمسئولين أمميين حول انتهاك إسرائيل للوضع التاريخى والقانونى فى القدس

صحيفة سعودية: قرار صلاة اليهود في الأقصى ينذر بحرب دينية

يضم أكثر من 50 شخصا.. حزب إسرائيلى يرسل وفدا إلى رام الله