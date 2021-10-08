وسط إقبال ملحوظ.. بدء التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحر الأحمر

انطلقت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالبحرالأحمر، صباح اليوم الجمعة، ويأتي وسط إقبال ملحوظ وإجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وتعقد انتخابات التجديد النصفى كل عامين، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساء يغلق بعدها صناديق الاقتراع تمهيدا لفرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية مساء اليوم.

ويخوض المعركة الانتخابية في التجديد النصفي 4 مرشحين للمنافسة على مقعدين، فوق السن وهم الأطباء أحمد توغان، وحمادة ابو الحجاج، وصموئيل توفيق، ومحمد السيسى، بينما يتنافس 4 مرشحين على مقعدين تحت السن وهم أحمد شافى، ومحمد ثروت،وبشير رمضان، ومعتز عبد الواحد.

- انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء بالنقابات الفرعية

وتعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي تحت إشراف قضائى كامل، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ودعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية .

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهمدون غيرهم.

وأوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشرالعمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا ، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتي عام 2020 ، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابةمن خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

