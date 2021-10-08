لليوم الـ 19.. أماكن تواجد حملة «معا نطمئن» للتطعيم ضد كورونا بالإسماعيلية

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استكمال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، لليوم التاسع عشر على التوالي بالإسماعيلية، نظرًا لإقبال المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح خلال الأيام الماضية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وتشجيعهم للتسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تخصيص أتوبيسين للحملة بمدينة الإسماعيلية، وأتوبيس لكل إدارة صحية يضم فريقًا من التواصل المجتمعي بمديرية الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، فقط بصورة بطاقة الرقم القومي.

- أماكن تواجد الحملة اليوم



وأوضح "حطب"، أن الحملة ستتواجد اليوم الجمعة، بالأماكن التالية بمدينة الإسماعيلية، "أمام مسجد المطافى في عرايشية مصر، ومسجد الصحابة بشارع الغابة بحى ثان، وكنيسة مارى جرجس ومركز شباب الرياح، ومسجد الحداد بالقنطرة غرب، وقرية السلام والسيورا في أبو صوير، وعزبة الجزيرة الخضراء في القصاصين، وعزبة القرارة في قرية سرابيوم بفايد، وعزبة التل الصغير بمدينة التل الكبير".

- التسهيل على المواطنين في الستجيل والحصول على اللقاح بشكل فوري



وأكد أنه تيسيرًا على المواطنين الذين قاموا بالتسجيل ولم تصلهم رسالة بموعد ومكان تلقى الجرعة الأولى يمكنهم تفعيل كود التسجيل والتطعيم فورًا بالأماكن التالية: "مركز شباب السلام بشارع الغابة، ومركز شباب الفردوس بجوار النادى النوبى، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ونادى المنتز، وقرية المحسمة القديمة، ومنطقة أبو عطوة، وقرية أم عزام وعرب أبو قاسم، وقرية الوادي الأخضر، وعزبة خنيفر، والوابورات، والأوقاف، وإدارة التل الكبير الصحية بالتل الكبير ومركز طبى القنطرة غرب، ومركز أبو خليفة الطبي، والإدارة الصحية بفايد، ومركز شباب فايد، والإدارة الصحية بأبو صوير، ومركز شباب أبو صوير المحطة".

وأضاف "حطب" أنه بالتنسيق مع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومديرية الشباب والرياضة سيتم توجيه المواطنين بعد التسجيل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"؛ لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل، بأقرب "مركز شباب السلام، مركز شباب الإسماعيلية بموقف الفردوس" لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة وهدفها تطعيم كل مواطن على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا والوصول له بمختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات.



وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد شدد على جميع المديريات الخدمية بالجهاز الإداري بالدولة، على ضرورة حث العاملين لديهم بضرورة التطعيم والحفاظ على صحتهم، وتلقى لقاح كورونا كإجراء ضروري لمجابهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.