طالع.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي| بوابة الحكومة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان النتيجة رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها طلاب الثانوية الفنية و موعد بدء العام الدراسي الجديد و الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات المرشحين لها.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية (صنايع 3 سنوات) من المتقدمين بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجديد (2021_2022) الاستعلام عن اسم الكلية المرشحين لها من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام الإلكتروني من بيانات الطالب الشخصية وبيانات المدرسة الحاصل منها على الدبلوم الفني وتحديد تخصص الطالب الدراسي ونظامه التعليمي حيث أتاحت وزارة التعليم العالي لهم أماكن شاغرة في أكثر من 50 كلية بالإضافة المعاهد العليا والمتوسطة للالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل.



موعد بدء العام الدراسي الجديد ( 2021_2022)

وضعت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي المخطط الزمني للعام الدراسي الجديد المقرر بدءه غدا السبت 9 أكتوبر الجاري وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذلك أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار بجعل حضور الطلاب يوميا وجوبي و تسير لجان متابعة للإشراف على انتظام الدراسة في المدارس منذ اليوم الأول وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي لتفادي انتشار عدوى الفيروس بين الطلاب حيث ينتظم بدأ من الغد قرابة 27.3 مليون طالب وطالبة في الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات المرشح لها الطلاب

عقب استخدام رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي ومعرفة اسم الكلية المرشح لها الطالب يجب إحضار الأوراق التالية والتقديم يدويا في الكليات:-

شهادة نجاح الطالب في الدبلوم الفني موضح بها مجموع الطالب الحاصل عليه

صور شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر

صور بطاقة الرقم القومي للطالب

ملف بلاستيكي للتقديم

عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب 4*6.

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