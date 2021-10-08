الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حصول قطاع تنمية الموارد البشرية بـ«صرف صحى القاهرة» على شهادة «الأيزو»

شركة الصرف الصحي
شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إن بناء القدرات وتطوير الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري، مهم في مختلف قطاعات العمل داخل الشركة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار حسن إلى أنه على مدار يومين تم إنهاء المراجعة النهائية وحصول قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية كاملا على شهادة الأيزو 2015 - 9001، وذلك بعد إنشاء نظام لجودة العمليات التي تتم بالقطاع، متضمنًا (الإدارة العامة لتنمية الموارد البشريه والإدارة العامة للشئون الإدارية)، وذلك طبقا للمواصفة الدولية 9001/2015 ISO بالتعاون مع شركة الشرق الأدنى.

ولفت إلى أن ذلك يأتي طبقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصح، بالتطوير المستمر وصولا إلى أعلى معايير الجودة، ومتابعة قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة الذى يؤهل الإدارات والقطاعات المختلفة الحصول على اعتماد الجودة الايزو.

وأشاد بالجهود المبذولة من قطاع الموارد البشرية لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه تمت المراجعة الخارجية من قبل الجهه المانحة، والتي أشادت بنظام المنشأ لأول مرة، وبدون أي ملاحظات.

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