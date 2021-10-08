«التموين»: صرف 45% من مقررات أكتوبر التموينية

قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏لوزارة التموين، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي، تلقى تقريراً من شركتي الجملة ‏يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية في أول أسبوع من شهر أكتوبر إلى 45%.

وأضاف التقرير ‏أن تلك النسبة من الصرف هي نسبة جيدة خاصة مع إقبال ‏المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم، وأن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية ( العامة – المصرية ) تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة إلى ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأكد أحمد كمال، أن وزير التموين يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد علي جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع، مشيرا إلى أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنية لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر وفقا للقائمة التي أعلنتها شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية:

زيت خليط 1 لتر بسعر 21 جنيها.

زيت خليط 800 مللي بسعر 17 جنيها.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

مكرونة 1 كجم بسعر 8.5 جنيهات.

مكرونة 500 جرام بسعر 4.25 جنيهات.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

مسلي صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر7.50 جنيهات.

دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7.50 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

جبن 250 جرام بسعر 5.25 جنيه

جبن 500 جرام بسعر 10 جنيهات

علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات