الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة.. لينك الاستعلام

التنسيق
التنسيق

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انتهاء فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة و موعد إعلانها و رابط التقديم في المدن الجامعية.


موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة

يترقب طلاب المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والمتقدم بطلبات التحويل من الكلية المرشح لها والكلية الراغب فيها نتيجة طلبات تقليل الاغتراب المتقدم إلكترونيا وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة العليا للتنسيق بنسبة 10% حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية خاصة عقب غلق باب تسجيل رغبات طلاب الراغبين في التحويل حيث تأتي الأولوية للطلاب الحاصلين على مجاميع أعلى و التوزيع الجغرافي و وجود أماكن شاغرة بالكلية الراغبين في التحويل إليها للتخصص في دراستها.


رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين الكليات 2021

يستطيع الطلاب المتقدمين بطلبات التحويل بين الكليات من طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الاستعلام عن موقفهم من التحويل بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة التحويل

كتابة بيانات الطالب الراغب في التحويل كاملة في الخانات المخصصة لذلك

تحديد شعبة الطالب الدراسية ( علمي، أدبي)

كتابة مجموع الطالب في الثانوية العامة

الضغط على زر الاستعلام

ظهور موقف الطالب من التحويل ( اسم الكلية المحول إليها، رفض طلب تحويل مع ذكر السبب)

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رابط التقديم في المدن الجامعية للعام الجديد 2021

عقب موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021 ومعرفة اسم الكلية المرشح لها الطالب خلال العام الدراسي الجديد يرغب طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق والراغبين في السكن الجامعي في تقديم طلبات تسكين بالمدن الجامعية، وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحكم التسكين هذا العام في ظل إجراءات تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

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