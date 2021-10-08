موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بالتفصيل

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا وصدور قرار بتعليق الطيران بين البلدين لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير آخر تطورات الأوضاع وخطوات تسجيل بيانات المسافرين الراغبين في الحصول على اللقاح و الفئات المستثناة من حظر الطيران.



موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بالسماح للمدرسين وكافة العاملين بالمدارس السعودية من أبناء الدول المحظورة من دخول رعاياها الأراضي السعودية بسبب جائحة كورونا بالعودة إلى أعمالهم داخل رحلات طيران مباشر بين بلادهم والمملكة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد (2021_2022) لعدم تعطيل سير العمل بالمدارس مع بداية الدراسة، وذلك وفقا لقواعد السفر الدولي المتعارف عليها في المطارات الدولية من إجراءات تحليل حمض نووي pcr و الخضوع للحجر الصحي للتأكد من خلو القادمين من الفيروس القاتل والحصول على شهادة صحية بالحصول على لقاح كورونا.

تسجيل بيانات المسافرين الراغبين في لقاح كورونا 2021

يستطيع الملايين من المصريين الذين يعملون في الخارج الراغبين في العودة إلى أعمالهم تسجيل بيانات عبر موقع وزارة الصحة للحصول على جرعات اللقاح دون قائمة انتظار وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل البيانات

تحديد الفئة المستهدفة المسافرين للخارج

كتابة بيانات الراغب في اللقاح كاملة

تحميل صور بطاقة الرقم القومي

كتابة رقم الهاتف المحمول

تأكد الطلب بكود عبر الهاتف

الضغط على زر الحفظ

وصول رسالة برقم الطلب

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تفاصيل تحديد موعد السفر بين مصر والسعودية



الفئات المستثناة من حظر الطيران المصري السعودي 2021

بات قرار تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وشيك خاصة عقب السماح بتسيير رحلات طيران مباشر بين البلدين للمدرسين والعاملين بالمدارس السعودية من أبناء الدول المحظورة من بينهم مصر، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد ( 2021_2022) لانتظام الدراسة وعدم تعطيل العام الجديد، وبذلك أصبح الفئات المستثناة المدرسين والأطباء والرعاية السعوديين وأعضاء البعثات الدبلوماسية والحاصلين على اللقاح داخل الأراضي السعودية قبل السفر لقضاء الإجازة.