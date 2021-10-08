فوديل يقدم ديو غنائي مع جوزيف عطيه ويستعد لآخر مع نجم مصري

أعلن الفنان العالمي فوديل عن استعداده لتقديم ديو غنائي مع الفنان اللبناني جوزيف عطيه، مشيراً الى أن العمل الذي أنجزه سيكون خليطا بين الدبكة اللبنانية و الراي الجزائري .

و قال الفنان العالمي للإعلامي إيلي نخلة، أن هذا الديو سيكون ضمن ألبومه الجديد الذي يقوم حالياً بالتحضير له، و سيضم ديو آخر قد يكون مع نجم مصري أو سعودي، و سيتضمن ألبوم الجديد أغاني راي و لكن سيغيب عنه صديقه "redone" الذي سبق و تعاون معه بأكثر من عمل.

وكان فوديل قد التقى يوم الأربعاء الماضي بالموسيقى غي مانوكيان، في حفل قدما فيه 4 أغاني، و تمثل هذه المشاركة عودة "فوديل"الى دبي بعد مرور 20 عاماً على عدم زيارته لهذه المدينة .

من جهته أكد الفنان اللبناني، جوزيف عطية، في لقاء له مع برنامج "إنسايدر بالعربي" ان ما يتردد عن خطوبته من داليدا خليل غير حقيقي وأن الشائعات التي تم تداولها كانت نتيجة لقاء بينهما تم مؤخراً.

وعلق جوزيف عطية قائلاً: " دالياد صديقة واحنا بنتقابل كتير وطلعت خبرية الخطوبة من وراء لقاء عملناه مع بعض، وكان فيه مزح لكنها صديقة وبسلم عليها وبحبها كتير".

وعلى جانب آخر قدم جوزيف عطية أخيراً تتر مسلسل "عالحلوة والمرة" وهو النسخة التركية من مسلسل "في السراء والضراء"، وحرص على نقل أجواء تصوير الكليب مع نجوم العمل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية منذ داية عرضه.

والمسلسل من بطولة نيكول معوض، دينا مارديني، باميلا الكيك وآخرين.