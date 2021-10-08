الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإثنين.. باكستان تستأنف الدراسة فى ظل تراجع إصابات «كورونا»

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

 قررت باكستان، فتح أبواب المؤسسات التعليمية للصفوف العادية اعتبارًا من الإثنين، 11 أكتوبر الجاري، مع انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني أسد عمر - في تغريدة أوردتها صحيفة “دون” الباكستانية اليوم الجمعة - "إن اجتماع اللجنة الوطنية لنقابات العمال قرر إعادة فتح المؤسسات التعليمية على أساس انخفاض مستوى انتشار الفيروس التاجي، وإطلاق برنامج التطعيم في المدارس".
وأضاف عمر ويرأس اللجنة الوطنية لرعاية الأطفال "استنادا إلى انخفاض مستوى انتشار المرض وإطلاق برنامج التطعيم المدرسي، فقد تقرر في اجتماع مركز القيادة الوطنية والعمليات السماح لجميع المؤسسات التعليمية بدء الفصول الدراسية اعتبارا من الاثنين المقبل".
يشار إلى أن المؤسسات التعليمية كانت تعمل في وقت سابق بطاقة 50 % في جميع أنحاء البلاد، عقب إعادة فتحها بعد إغلاق متقطع بسبب موجة كورونا الرابعة.
وطالب مركز القيادة الوطنية والعمليات التابع للجيش والذي يشرف على العمليات الخاصة بكوفيد-19 بتسريع حملة التطعيم لوقف انتشار المرض.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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