الجمعة 08 أكتوبر 2021
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محافظات

بنظام الساعات المعتمدة.. بدء الدراسة في 5 أقسام بـ«ألسن الفيوم» الأحد

منار عفيفي القائم
منار عفيفي القائم بأعمال عميد كلية الألسن

قالت منار عفيفي، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، أن الأقسام التي ستبدأ بها الدراسة في الكلية هذا العام هي أقسام اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والصينية، على أن يتم بدء الدراسة بباقي الأقسام اعتبارا من العام المقبل، و تضم الكلية 12 قسم بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضحت القائم بأعمال عميد كلية الألسن، أن عدد الطلاب الملتحقين بالكلية هذا العام 180 طالب وطالبة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب في كل قسم عن 35 طالب وطالبة، مضيفة ن كلية الألسن تتميز بالتركيز على الاهتمام باللغة والترجمة بحيث تخرج الكلية مترجمين متخصصين في مجالات الترجمة المختلفة سواء كانت ترجمة فورية أو تحريرية.

- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لبدء الدراسة الأحد المقبل

وأكدت أن الكلية قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لبدء الدراسة اعتبارا من يوم الأحد  2021/10/10، مشيرة إلى ضرورة تلقي كافة الطلاب للقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن رؤية كلية الألسن تتمثل فى تقديم خدمة تعليمية متميزة في مجال اللغة والأدب والترجمة، ومن هنا جاءت أهمية إنشاء كلية الألسن بمحافظة الفيوم، نظرا لأنها ستساهم  الكلية في تخريج طلاب قادرين على التواصل بمختلف اللغات مما سيساعد على تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم ونقل صورة إيجابية عنها للعالم الخارجي، مؤكدة سيادتها أن الكلية ستسعى لعقد شراكات مع كبرى المؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل لتوفير مجالات عمل مناسبة لخريجي كلية الألسن.

من الجدير بالذكر أن  الدكتور منار عفيفي حصلت على الدكتوراه من دولة إسبانيا وتعمل أستاذا للغويات بقسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، كما عملت سيادتها منسقا للعديد من المشروعات البحثية والاتفاقيات بالتعاون مع بعض الجامعات الإسبانية، ثم تولت رئاسة مركز الدراسات الثقافية البيرو أمريكية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ورأست قسم اللغة الأسبانية لمدة عامين ونصف.

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