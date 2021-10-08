الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع الدولار وسط ترقب في الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية

ارتفاع الدولار
ارتفاع الدولار

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، لكن ضمن نطاق ضيق فيما يترقب
المتعاملون تقرير الوظائف الشهري بحثا عن أدلة على وتيرة عودة سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى طبيعتها.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة، ليسجل 94.278 على مقربة من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 94.504.

وزاد الدولار 0.26 بالمئة إلى 111.91 ين ولامس 111.93 وهو أعلى مستوى هذا الشهر، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة مع وصول السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.6010 بالمئة لأول مرة منذ الرابع من يونيو.
وتماسك اليورو حول 1.1550 دولار بعدما نزل يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في 14 شهرا عند 1.1529 دولار.

وقال مجلس الاحتياطي إنه من المرجح أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر، وربما يواصل زيادة أسعار الفائدة العام المقبل فيما يكتسب تحول البنك المركزي
الأمريكي، بعيدًا عن سياسات مواجهة جائحة كورونا زخما.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية اليوم الجمعة، استمرار التحسن في سوق العمل، وسط توقعات بإضافة 500 ألف وظيفة في سبتمبر، رغم أن التقديرات تراوحت بين 250 ألفا و700 ألف وظيفة.

من ناحية أخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.22 بالمئة إلى 0.7297 دولار، بعد ارتفاعه 0.55 بالمئة أمس الخميس، ولامس في وقت سابق 0.7324 دولار لليوم الثاني على التوالي في أقوى أداء له منذ 16 سبتمبر.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3600 دولار محتفظًا بمعظم مكاسبه التي حققها أمس وبلغت 0.26 بالمئة.
لم يشهد الدولار الكندي تغيرا يذكر واستقر عند 1.25515 للدولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 1.2534 دولار كندي بفعل ارتفاع أسعار النفط.

اسعار النفط النفط الدولار العملة الأمريكية مؤشر الدولار البنك المركزي الأمريكي

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