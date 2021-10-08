العراق: عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية تسير وفق ما رسم لها

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، اليوم الجمعة، إن هناك زخمًا حقيقيًا على مراكز الاقتراع للإقبال على التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقال “الهنداوي” - في تصريحات خاصة لقناة “السومرية نيوز” - "إنه حتى الآن نحن في الساعات الأولى وهناك زخم انتخابي حقيقي على مراكز الانتخابات"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأمنية جيدة جدا، وأن عملية التصويت تسير وفق ما رسم لها، وأنه يتوقع زيادة بأعداد المشاركين في التصويت.

ومن جانبه، أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أن هناك رغبة حقيقية لمنتسبي القوات الأمنية للمشاركة في التصويت.

في سياق منفصل، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - في تغريدة عبر "تويتر" -:"اليوم تدلي قواتنا الأمنية الوطنية بأصواتها من أجل الوطن ومن أجل الإصلاح"، معربًا عن تمنياته أن يدلوا بأصواتهم بكل شفافية وحرية من دون ترغيب أو ترهيب أو ضغوطات حزبية أو فئوية أو طائفية أو عرقية.

ونوجه صباح اليوم في العراق مليون و196 الفا و453 ناخبا إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت الخاص لأفراد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون في مستهل الانتخابات العامة البرلمانية التي ستبلغ ذروتها في البلاد يوم الأحد المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، فتحت المراكز الانتخابية في أرجاء البلاد أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث توافدت مجاميع من القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم يتقدمهم كبار القادة والضباط.

وبحسب بيانات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فإن مليون و75 ألفًا و727 من أبناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم في عملية التصويت الخاص في 595 مركزًا انتخابيًا تضم 2584 محطة اقتراع.

فيما سيدلي 120 ألفا و126 من النازحين بأصواتهم في 86 مركزا انتخابيا تضم 309 محطات اقتراع.

وسيدلي 671 من السجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في 6 محطات انتخابية موزعة على محافظات بغداد والسليمانية وميسان وواسط والبصرة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت الخاص في الساعة السادسة من مساء اليوم حيث ستغلق صناديق الاقتراع الكترونيا وبالتالي عدم السماح بتمديد التصويت لوقت إضافي.