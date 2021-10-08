الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع مصابي زلزل اليابان إلى 32 شخصا

زلزل
زلزل

ارتفع عدد مصابي الزلزال الذي شهدته عاصمة اليابان أمس إلى 32 شخصا، وذكرت وكالة أنباء"كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة، أن أقوى زلزال شهدته طوكيو منذ 10 سنوات أسفر أيضا عن تعطيل خدمات القطارات صباح اليوم، مما أثر على حركة 368 ألف راكب.

وأفادت شركة سكك حديد شرق اليابان بأن الزلزال أوقف بشكل مؤقت مترو أنفاق طوكيو وقطارات شينكانسن السريعة،ولكن استعادت القطارات حركة المرور في جميع الاتجاهات بالكامل تقريبًا.

- تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي  إثر زلزال  طوكيو


وكان زلزالا قويا قد ضرب العاصمة اليابانية، مساء أمس الخميس، بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا.

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وائل لطفي

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