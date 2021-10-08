اليابان تتعاقد مع «فايزر» لتوفير 120 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

تعاقدت وزارة الصحة اليابانية مع شركة فايزر الأمريكية الدوائية، لتوفير 120 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ابتداء من يناير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة،عن تصريح شيجيوكي جوتو الوزير الجديد لوازرة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، قوله "سنعمل على توفير اللقاحات بشكل سلس".

وكانت الحكومة اليابانية قد وقعت بالفعل عقودا لاستيراد 50 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 العام المقبل و 150 مليون جرعة من لقاح نوفافاكس، على أن تتولى تاكيدا الدوائية بيع اللقاح وتوزيعه في اليابان.

وقررت اليايان في سبتمبر الماضي البدء في إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات فيروس كورونا بحلول نهاية هذا العام لزيادة معدلات الحماية ضد الفيروس التاجي.

وتدرس وزارة الصحة اليابانية تحديد الفئات المؤهلة للجرعة الثالثة، ومن المتوقع أيضا استخدام لقاح فايزر المتعاقد عليه حديثا في تلك الجرعة.

- ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.