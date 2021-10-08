كم يبلغ سعر السمك اليوم 8-10-2021 في الأسواق المحلية

كم يبلغ سعر السمك اليوم ٨- ١٠- ٢٠٢١ في الأسواق المحلية.. يبحث عدد من عاشقي السمك عن الأسعار، فشهد سعر السمك اليوم الجمعة 1 أكتوبر عام 2021 استقرارًا ملحوظًا فى الأسواق المحلية، ويبلغ إنتاج محافظات مصر 2 مليون طن إجمالي الأسماك سنويا، من بينها 1.6 مليون طن للاستزراع السمكي، و400 ألف طن للمصايد الطبيعية، وسجل كيلو سمك الدنيس 170 جنيهًا، وكيلو الثعابين 200 جنيها.

تستعرض "الدستور" سعر السمك اليوم الجمعة الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢١.

كم يبلغ سعر السمك اليوم

أسعار السمك البلطى اليوم الجمعة

وتراوح سعر سمك البلطي ما بين 35 جنيها و40 جنيهًا للكيلو، وسجلت الصادرات للأسماك في عام 2019 ما يقرب من 35 ألف طن، بينما استوردت 325 ألف طنا من أصناف سمك الماكريل، وسمك الرنجة، وسمك السردين، طبقا لتقرير الهيئة العامة للتنمية في الثروة السمكية.

سعر السمك فى مصر اليوم الجمعة

وبلغ سعر السمك فى مصر اليوم الجمعة كالآتي: يتراوح سعر كيلو الجمبري ما بين 150 جنيها و300 جنيهًا، وتحتل مصر مركز أول بقارة أفريقيا بالاستزراع السمكي، ولاسيما أن يسجل نصيب كل مواطن مصري من الإنتاج السمكى تقريبا 18 كيلو جراما، بينما تصل النسب العالمية 20 كيلوجراما كل سنة.

اقرأ أيضاً

تفاصيل تحديد موعد السفر بين مصر والسعودية

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 100 جنيها و160 جنيهًا، واستقر سعر كيلو سمك السبيط عند 200 جنيها، وسمك القاروص عند 160 جنيهًا، بينما تعتمد محاور التنمية للثروة السمكية القيام بتنمية وتطوير البحيرات، التى تحتوي على بحيرة المنزلة، وبحيرة البرلس، وبحيرة مريوط، وبحيرة البردويل.

سعر السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و25 جنيها، المكرونة السويسى بين 40 و50 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت الكابوريا بين 30 و 120 جنيها، وتراوح السمك البورى بين 25 و50 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجل سعر السمك المجمد بمصر كالآتي: سعر كيلو سمك المكرونة المجمد بين 20 جنيها و30 جنيهًا، وتقوم مصر بالتوسع فى الاستزراع السمكى عبر المشروعات القومية كبركة غليون، مشروع مثلث الديبة، مشروع شرق تفريعة، ومشروع شركة قناة السويس بالإضافة إلى أنه يتم تطوير المفرخات للعمل على إنتاج الزريعة الخاصة بالبحرية، التوسع بالاستزراع السمكي التكاملي وخاصة مع الزيادة بالتوسع في الأراضي المستصلحة ويتم الاعتماد على مياه الآبار.

وتراوحت أسعار سمك المكرونة السويسى ما بين 45 جنيها و70 جنيهًا، وأوضح التقرير الصادر من الهيئة للثروة السمكية، أن يبلغ الإنتاج من البحيرات في السمك 183 ألف طن.

سعر السمك البورى اليوم الجمعة

ويتراوح سعر السمك البورى بين 50 جنيها و70 جنيهًا، وتمكنت دول مصر الآن من تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج السمك بنسبة الـ85 %، وتسعى مصر للعمل على زيادة معدلات التصدير، طبقا لما قاله وزير الزراعة السيد القصير.