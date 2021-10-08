الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

«معلومات الوزراء»: 4.48 مليار مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي عالميا حتى يوليو 2021 (إنفوجراف)

فيسبوك
فيسبوك

ألقت ازمة انقطاع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومنصاتها التابعة " إنستجرام وواتس اب "، بظلالها علي العالم بعد حدوث عطل مفاجئ دام 6 ساعات مما أدى إلى تعطيل وتوقف جمع خدمات المواقع الثلاث عالميا والتي أدت إلى خسائر تقدر بنحو 40 مليار دولار بعد هبوط أسهم الشركة العالمية في البورصة، والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو تريليون دولار وبلغت الخسائر الشخصية لثروة المؤسس مارك زوكربيرغ  نحو 6 مليارات دولار.

 ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء في عدده  الأسبوعي  تقريرا استعرض خلاله بالإنفوجراف أعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عالميا خلال الفترة يوليو 2019- يوليو 2021 .

  • 4.48 مليار مستخدم عالميا في يوليو 2021
  • 4.33 مليار مستخدم عالميا في ابريل 2021
  • 4.20 مليار مستخدم عالميا  في يناير 2021
  • 4.14 مليار مستخدم عالميا في اكتوبر 2020
  • 3.93 مليار مستخدم عالميا في يوليو 2020
  • 3.81 مليار مستخدم عالميا في ابريل 2020
  • 3.71 مليار مستخدم عالميا في يناير 2020
  • 3.66 مليار مستخدم عالميا في اكتوبر 2019
  • 3.59 مليار مستخدم عالميا في يوليو 2019

ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن موقع " Data Reportal" في يوليو 2021، فقد بلغ إجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم 4.8 مليارات نسمة، بزيادة قدرها 5.7% عن العام السابق، كما بلغ  إجمالي المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم 4.48 مليارات نسمة، بزيادة قدرها 13.1% عن العام السابق 2020.

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك ازمة توقف إنفوجرافيك مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي أقتصاد عالم مصر انستجرام واتس آب

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