أكثر من 120 ألف طفل أمريكى فقدوا مقدم الرعاية جراء كورونا

فقد أكثر من 120 ألف طفل في الولايات المتحدة مقدم الرعاية الأساسي - أحد الوالدين أو الأجداد المسؤول عن توفير السكن والاحتياجات الأساسية والرعاية - بسبب الوفاة المرتبطة بكوفيد-19، حسبما أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الطبية "بيدياتريكس".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، بالإضافة إلى 120630 طفلا قُدر أنهم فقدوا مقدم رعاية أساسيا، فقد 22007 مقدم رعاية ثانويا، أو جدا يوفر السكن ولكن ليس معظم الاحتياجات الأساسية، بين الأول من أبريل 2020 و30 يونيو 2021، وفقا للدراسة.

وقالت سوزان هيليس، الباحثة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والمؤلفة الرئيسية للدراسة، إن "وضع الأطفال الذين يواجهون اليتم نتيجة كوفيد هو وباء عالمي خفي لم تسلم للأسف الولايات المتحدة منه".

وأضافت هيليس "إننا جميعا - وخاصة أطفالنا - سنشعر بالأثر الفوري والطويل الأمد الخطير لهذه المشكلة للأجيال القادمة. يجب أن تكون معالجة الخسارة التي عانى منها هؤلاء الأطفال - وما زالوا يعانون - من أهم أولوياتنا، ويجب أن يتم دمجها في جميع جوانب استجابتنا لحالات الطوارئ، سواء الآن أو في مستقبل ما بعد الوباء".

وكانت الدراسة عبارة عن تعاون بين مراكز مكافحة الأمراض وإمبريال كوليدج لندن وجامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وجامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وقالت ألكسندرا بلينكينسوب، الباحثة الرئيسية المشاركة من إمبريال كوليدج لندن، إن "حجم الشباب المتضررين هو تذكير واقعي بالأثر المدمر للأشهر الـ18 الماضية"، مضيفة "تسلط هذه النتائج الضوء حقا على هؤلاء الأطفال الذين تركهم الوباء أكثر ضعفا من غيرهم، وحيث ينبغي توجيه موارد إضافية".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.